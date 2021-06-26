Лихач в памперсе: Гном Гномыч прокатил малыша Арсения на велосипеде

В семье продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко растут два родительских счастья – восьмилетний Саша и девятимесячный Арсений. Старший брат обожает младшего и очень часто помогает маме с папой присматривать за малышом и нянчиться с ним.

больше по теме Папины копии: Плющенко с двумя сыновьями от Рудковской позировал в саду Малыш Арсений уже достиг девятимесячного возраста и с интересом познает мир на руках у отца.

Накануне в звездном семействе как раз отмечали девять месяцев Арсения. И Гном Гномыч, как ласково зовут мама с папой Сашу, решил прокатить своего братика на велосипеде-каталке. Арсению такая затея сильно понравилась – он буквально подпрыгивал, сидя в кресле, и как будто подгонял брата добавить скорости, как настоящий лихач.

Кстати, Рудковская и Плющенко теперь не особо скрывают лицо мальчика. И многие поклонники семейства могут оценить, на кого больше похож Арсений – на маму или папу. Правда, тут, как и в любом споре, мнения разделились – одни уверены, что кроха отцовская копия, а другие – вылитый Яна.

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