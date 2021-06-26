«Никто не склонял»: Зудина опровергла слухи, что начала встречаться с Табаковым несовершеннолетней

По словам актрисы, на тот момент ей уже исполнилось 18 лет.

Актриса Марина Зудина в беседе с Антоном Красовским опровергла слухи, что якобы в молодости подверглась харассменту и начала встречаться с режиссером Олегом Табаковым будучи еще несовершеннолетней.

«Я поступила в ГИТИС в 16 лет, но роман у нас начался, когда мне было уже 18. Мне было даже 18 лет и три месяца. Я была совершеннолетняя. Никто меня ни к чему не склонял. Я была по уши влюблена и была готова на все. Многие мечтали об этом. И никого бы уговаривать не пришлось».

Марина Зудина

Как добавила актриса, она никогда не будет сочинять всякие сплетни, якобы подвергалась в молодости харассменту. «Он гордился, что платит хорошие деньги своим артисткам. Гордился, когда мог заплатить много. Он был хозяйственник прежде всего. Олег Павлович вкладывал деньги в разные новые проекты», — заметила вдова Олега Табакова.

Напомним, что Олег Табаков, который уже ушел из жизни, начал встречаться Мариной Зудиной будучи женатым. В итоге он ушел из семьи. От Зудиной у него двое детей – сын Павел и дочь Маша.

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