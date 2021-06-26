Вызывайте пожарных: Глюкоза в платье-комбинации с огненным принтом и массивном колье появилась на «Жаре»

Любое музыкальное событие, где есть красная дорожка, для звездных красавиц сразу превращается в подиум. Селебрити продумывают свой наряд на выход до самых мелочей, которым надеются перещеголять друг друга, а зрителей – сразить наповал.

В эти дни в Москве проходит фестиваль «Жара», и по количеству образов он превосходит любое другое подобное мероприятие, ведь длится он пять дней — с 23 по 27 июня, и ежедневно на красную дорожку выходят десятки звездных красоток.

В третий день «Жары» на фестиваль прибыли как уже выступавшие в первые дни фестиваля знаменитости, так и новые в лице Кристины Орбакайте, Глюкозы и других красоток.

Певица Глюкоза, она же – Наталья Чистякова-Ионова, — решила, что обстановка должна накалиться еще сильнее, и добавила огоньку, представ на вечеринке в платье-комбинации с соответствующим принтом.

Акцентами в образе красотки, помимо огненного принта, стали массивное колье-ошейник с утрированной широкой подвеской и ботинки на тракторной подошве. В таких случаях восторженные поклонники обычно восклицают: «Огонь! Вызывайте пожарных!».

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