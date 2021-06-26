«В моде всегда»: Эвелина Хромченко рассказала, как составить актуальный образ в этническом стиле

В период отпусков многие модницы привозят из путешествий различные вещи с национальным колоритом.

В эфире шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко обратила внимание героини, гостей и телезрительниц на этнический стиль. Особенную актуальность он приобретает в период отпусков, когда многие туристки привозят с заграничных курортов наряды и украшения с фольклорными мотивами.

Стиль трайбл – это то, что не выйдет из моды никогда, уверена Хромченко. Главное при составлении этнических аутфитов – это придерживаться нескольких правил, которые помогут осовременивать лежащие у вас этно-платья, сумки или украшения.

«Этника – это то, что в моде всегда. Главное — это верно сделать инвестицию, для того чтобы вещь работала долго, и правильно и грамотно соединить несколько вещей внутри одного комплекта. Благодаря чему этнический комплект очень быстро собирается? Благодаря яркой вещи, которую вы правильно купили в путешествии», — отметила эксперт.

Хромченко отметила, что комплекты в стиле трайбл заиграют новыми красками, если в них вписать текущие тренды. Стилисты «Модного приговора» подобрали несколько примеров образов, в которых этника сочетается с трендовыми сейчас пэчворком, клеткой, пижамными мотивами в виде халатов.

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