Зудина рассказала, как Хабенского и Миронова «прокатили» с должностью худруков в МХТ имени Чехова

По словам актрисы, мнения на этот счет в театре разделились.

Актриса Марина Зудина в беседе с Антоном Красовским вспомнила, как ее больших друзей актеров Константина Хабенского и Евгения Миронова не утвердили на должности худруков в МХТ имени Чехова.

По ее словам, она была уверена, что руководить театром назначат кого-то из учеников ее покойного мужа режиссера Олега Табакова. Например, Миронова. У нее состоялся разговор с этим актером. Он заметил, что ему даже никогда не предлагали возглавить МХТ имени Чехова.

«Было собрание, где предложили кандидатуру Константина Хабенского. И мнения разделились. Костя, по-моему, даже взял самоотвод, потому что многие сказали: «А почему он?». Еще была кандидатура Машкова. Но решение уже было принято».

Марина Зудина

Напомним, что в итоге художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Сергей Женовач. Его кандидатура до сих пор у некоторых актеров театра вызывает определенные вопросы.

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