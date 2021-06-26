Зудина назвала смехотворную сумму, которую ей будут доплачивать за звание народной артистки на пенсии

Как отметила вдова Олега Табакова, не так давно ей позвонили из театра и напомнили, что пришло время оформлять пособие.

Актриса Марина Зудина в беседе с Антоном Красовским назвала смехотворную сумму, которую, как она считает, ей будут доплачивать за звание народной артистки после выхода на пенсию.

«Сколько мне будут доплачивать за звание народной артистки? Даже не знаю. Тысячу рублей может быть. Я недавно как раз ходила в собес. Мне позвонили из театра, им было неловко сообщать мне, что я могу пойти оформить пенсию». Марина Зудина

По словам вдовы Олега Табакова, ей позвонила помощница худрука Табакерки Владимира Машкова, и напомнила, что пришло время оформлять пенсию. Причем сама Зудина думала, что еще рано. Она помнит, что пенсионный возраст в России несколько лет назад был повышен. Как добавила звезда, первое время она думала, что ее хотят отправить из театра на пенсию. По ее словам, театра ее мужа на данный момент разрушен. Она просто привыкает к новым условиям работы.

Напомним, что Марине Зудиной в прошлом году исполнилось 55 лет. Она уже не раз вступала в конфронтацию с новым худруком Табакерки Владимиром Машковым.

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