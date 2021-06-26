Эффектно: 50-летняя Орбакайте в мини-платье со стразами и лакированных ботфортах блеснула изгибами фигуры

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 50-летняя звезда театра и кино Кристина Орбакайте вновь прилетела в Москву из Нью-Йорка, где она с семьей проживает последние годы. Целью артистки на этот раз стало участие в музыкальном фестивале «Жара», который, на радость звездам и их поклонникам, все-таки не отменили из-за пандемии.

Орбакайте появилась на фестивале в третий день его проведения. Звезда, как и полагается, за вечер сменила несколько ярких образов, для красной дорожки выбрав одно, для творческого вечера Игоря Николаева другое.

А вот для сольного выступления на «жаре» Орбакайте нарядилась уже в третье – мини-платье из блесток, страз и пайеток золотистого цвета. Стройные ноги красотка подчеркнула высокими лакированными ботфортами и черными нейлоновыми колготками.

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