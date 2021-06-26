«Чувство собственного достоинства сильно развито»: Зудина объяснила, почему ее сын ушел из Табакерки

Актриса Марина Зудина в интервью Антону Красовскому объяснила, почему ее сын Павел Табаков ушел из легендарной Табакерки, где художественным руководителем служит Владимир Машков.

Как отметила актриса, никто ее наследника из театра не увольнял, как об этом одно время трубили многие СМИ. Он по собственному желанию написал заявление. Его попросту в какой-то момент убрали из всех спектаклей. На съемки он должен был прилетать ради одного небольшого эпизода, что молодого человека, конечно, не устраивало.

«А поскольку чувство собственного достоинства у него сильно развито, он написал заявление. И то не сразу. Поначалу приезжал и играл этот эпизод — три минуты в конце спектакля. Он проработал год со смерти Олега Павловича, это его личное решение». Марина Зудина

Напомним, что Павел Табаков сейчас служит в МХТ имени Чехова, где художественный руководитель Сергей Женовач. В этом году вышла его премьера — совместный спектакль с актрисой Ренатой Литвиновой.

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