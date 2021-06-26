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«Чувство собственного достоинства сильно развито»: Зудина объяснила, почему ее сын ушел из Табакерки

Как отметила актриса, никто Павла Табакова не увольнял.

«Чувство собственного достоинства сильно развито»: Зудина объяснила, почему ее сын ушел из Табакерки
Марина Зудина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марина Зудина в интервью Антону Красовскому объяснила, почему ее сын Павел Табаков ушел из легендарной Табакерки, где художественным руководителем служит Владимир Машков.

Павел Табаков
Павел Табаков. Фото: Globallookpress.com

Как отметила актриса, никто ее наследника из театра не увольнял, как об этом одно время трубили многие СМИ. Он по собственному желанию написал заявление. Его попросту в какой-то момент убрали из всех спектаклей. На съемки он должен был прилетать ради одного небольшого эпизода, что молодого человека, конечно, не устраивало.

«А поскольку чувство собственного достоинства у него сильно развито, он написал заявление. И то не сразу. Поначалу приезжал и играл этот эпизод — три минуты в конце спектакля. Он проработал год со смерти Олега Павловича, это его личное решение».

Марина Зудина

Напомним, что Павел Табаков сейчас служит в МХТ имени Чехова, где художественный руководитель Сергей Женовач. В этом году вышла его премьера — совместный спектакль с актрисой Ренатой Литвиновой.

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Антон КрасовскийВладимир МашковМарина ЗудинаПавел ТабаковРената Литвинова