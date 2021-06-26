Шальная императрица: 67-летняя Успенская предстала в мини-комбинезоне из кольчуги и с короной на голове

Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве продолжается. Разумеется, коронавирусные ограничения коснулись и его, но не радикально – выступления звезд не отменены, но выходят на сцену артисты перед пустым зрительным залом «Крокус Сити Холла».

больше по теме Валерия в черном корсете и юбке-пачке цвета экрю вышла на сцену с Олегом Газмановым Певица стала участницей третьего дня музыкального фестиваля.

В третий день на фестивале выступили Валерия, Кристина Орбакайте, Кети Топурия, Ани Лорак, прошел творческий вечер Игоря Николаева. Среди выступивших отметилась и 67-летняя Любовь Успенская.

Королева русского шансона предстала на красной дорожке в императорском наряде. Она облачилась в мини-комбинезон из кольчуги, подчеркнув ноги высокими ботфортами, а голову украсила золотой короной.

На сцене Успенская исполнила соответствующую своему наряду песню Ирины Аллегровой «Шальная императрица».

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