Педикюр от Тарзана: Наташа Королева показала, как муж нежно целует ей пальчики на ногах

48-летняя певица Наташа Королева почти двадцать лет счастлива в браке с 51-летним Сергеем Глушко. Звездная семья хоть и оказалась в прошлом году на грани развода из-за мимолетного романтического приключения Тарзана, но смогла восстановить отношения и теперь вновь радует поклонников своим дуэтом.

Более того, страсть между артистами по-прежнему присутствует. Наташа Королева сняла на видео свой педикюр, который нуждался в коррекции. И пообещала, что муж ей его украсит. И в этот момент Тарзан, перебирающий в руках пальчики любимой, не сдержался и принялся их нацеловывать.

«Так что кому будет любопытно, что Серега нарисовал мне на ноготке, который у меня стерся, завтра увидите в эфире «Жары», — пообещала, хихикая от удовольствия, певица.

Напомним, что Королева и Тарзан поженились в 2003 году, хотя их отношения начались еще раньше. У них есть взрослый сын Архип, который пошел по маминым стопам и уже выпустил несколько песен.

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