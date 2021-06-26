«Восхищается мной»: Яна Кошкина в пижамном костюме Versace с откровенным декольте свела с ума своего директора

Актриса позировала в сексуальном наряде, сидя в прохладном кафе на воде.

31-летняя актриса театра и кино Яна Кошкина активно ведет свой микроблог в Instagram. В настоящее время у красотки – один миллион подписчиков, и эта цифру звезда шоу «Однажды в России» набрала за рекордно короткий срок. Дело в том, что Кошкина обладает не только актерским талантом, но и яркой внешностью, позволившим ей завоевать сердца фанатов.

Накануне красавица принимала участие в очередных пробах. На съемки жгучая брюнетка нарядилась в брючный костюм пижамного фасона Versace, жакет которого надела на голое тело. И откровенное декольте подчеркнуло одно из главных внушительных достоинств красотки.

«Мой директор восхищается мной в любой ситуации», — сообщила красотка.

Директор актрисы запечатлел ее сидящей в кафе на воде и наслаждающейся прохладой. Девушка при виде камеры, которую включил «оператор», сделала томный взгляд, а потом показала белоснежную улыбку, проявив целую гамму выразительных эмоций.

Смотрите также