Папины копии: Плющенко с двумя сыновьями от Рудковской позировал в саду

Малыш Арсений уже достиг девятимесячного возраста и с интересом познает мир на руках у отца.

Уже ровно девять месяцев семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко живет расширенным составом. Малыш Арсений, который появился у них в сентябре прошлого года от суррогатной мамы, растет не по дням, а по часам. И родители уже не раз показали лицо крохи.

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Накануне Арсению исполнилось 9 месяцев. Об этом счастливый отец сообщил у себя в микроблоге. Он разместил теплое фото с обоими сыновьями от Рудковской и написал:

«Арсюхе — 9 месяцев! Трое из ларца одинаковы с лица!», — подписал снимок фигурист.

Малыша Арсения Плющенко-старший нежно посадил к себе на колени. Мальчик с большим интересом наблюдал за кепкой старшего братика и не выдержал – схватил ее рукой и потянул к себе.

«Очень похожи», «Такие классные», «Прекрасная семья», «Он уже так вырос у вас», «Действительно очень похожи друг на друга», «Сладкие у вас детишки», — пишут восторженно некоторые.

К слову, Яна Рудковская хочет еще детей. У светской львицы есть старший сын Николай от первого брака, а теперь продюсер намерена завести девочку.

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