Сделает ниже и толще: Хромченко рассказала, какие модные ошибки опасны для невысоких женщин с животиком

На шоу «Модный приговор» — очередная запутавшаяся в моде и собственном стиле героиня. Елене 48 лет, и она типичный представитель типа фигуры «пинап» — невысокий рост, пышный объемы и выдающиеся ягодицы.

Для подобного телосложения подходит не все, поэтому стилисты передачи, а также телеведущие довольно подробно разобрали каждый образ Елены.

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В рубрике «Модные советы» Хромченко указала на запрещенные элементы в построении образа низкорослой девушки с объемами.

Это горизонтальные полосы – которые, как известно, в верхней части наряда полнят, в нижней укорачивают ноги, — а также длину жакета и его контрастность по отношению к брюкам. И объяснила:

«Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эти горизонтальные линии внизу и контраст между жакетом, довольно низко обрезанным, и светлыми брюками не польстит более приземистой фигуре с более объемной телесной конструкцией», — заметила модный эксперт.

А вот визуально удлинить и сделать стройнее силуэт призваны вертикальные линии. Их может быть одна или сразу несколько, или это модный костюм в полоску.

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