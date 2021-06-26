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Сделает ниже и толще: Хромченко рассказала, какие модные ошибки опасны для невысоких женщин с животиком

Телеведущая наглядно продемонстрировала запрещенные приемы.

Сделает ниже и толще: Хромченко рассказала, какие модные ошибки опасны для невысоких женщин с животиком
Эвелина Хромченко. Кадр из шоу "Модный приговор" / Первый канал

На шоу «Модный приговор» — очередная запутавшаяся в моде и собственном стиле героиня. Елене 48 лет, и она типичный представитель типа фигуры «пинап» — невысокий рост, пышный объемы и выдающиеся ягодицы.

Елена, героиня
Елена, героиня. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

Для подобного телосложения подходит не все, поэтому стилисты передачи, а также телеведущие довольно подробно разобрали каждый образ Елены.

В рубрике «Модные советы» Хромченко указала на запрещенные элементы в построении образа низкорослой девушки с объемами.

Костюм слева не подойдет низким и полным дамам
Костюм слева не подойдет низким и полным дамам. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

Это горизонтальные полосы – которые, как известно, в верхней части наряда полнят, в нижней укорачивают ноги, — а также длину жакета и его контрастность по отношению к брюкам. И объяснила:

«Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эти горизонтальные линии внизу и контраст между жакетом, довольно низко обрезанным, и светлыми брюками не польстит более приземистой фигуре с более объемной телесной конструкцией», — заметила модный эксперт.

Горизонтальные полосы в виде рюш визуально укорачивают ногу
Горизонтальные полосы в виде рюш визуально укорачивают ногу. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал
Удлиненный черный жакет "скрадывает" рост.
Удлиненный черный жакет «скрадывает» рост. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

А вот визуально удлинить и сделать стройнее силуэт призваны вертикальные линии. Их может быть одна или сразу несколько, или это модный костюм в полоску.

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