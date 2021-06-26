В поисках прохлады: беременная Арзамасова в платье-футболке с бахромой прогулялась жарким вечером по ВДНХ

Звезда театра и кино, 26-летняя Елизавета Арзамасова готовится скоро стать матерью. Девушка ждет ребенка от 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в декабре прошлого года. Срок уже подходит — «папина дочка» на последних месяцах беременности. Но это ее не останавливает от чрезмерной активности. Девушка продолжает участвовать в различных проектах, съемках и выходах в свет.

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Накануне после изнуряюще жаркого дня Арзамасова отправилась на прогулку по парку ВДНХ. Девушка облачилась в легкое синее платье-футболку с длинной бахромой и позировала на камеру в разных локациях. Живот звезде скрыть уже не так просто, но она и не пытается – просто выбирает не сковывающие движений мешковатые одежды.

Напомним, что Лиза Арзамасова ждет мальчика. Об этом рассказала Алла Довлатова после того, как фигурист побывал у нее на интервью на «Русском радио». У артиста, кстати, есть наследник – 16-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой, от которой он ушел к «папиной дочке».

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