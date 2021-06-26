«Курбан сам подал»: в Сети обсуждают развод Бородиной и Омарова

Уже долгое время поклонники Ксении Бородиной неспокойны. В семье знаменитой телеведущей случился разлад, но сама девушка об этом предпочитает молчать. Очевидно одно – с мужем она больше не живет, он съехал из ее загородного особняка и теперь живет в квартире.

А накануне стало известно, что Ксения Бородина подала на развод и намерена официально расторгнуть отношения, которые длились у теледивы с бизнесменом более 5 лет. В Сети обсуждают грядущий бракоразводный процесс и наперебой дают советы обеим сторонам.

В новой публикации Бородину в комментариях спросили: «А правда, что вы сегодня подали на развод?». Но девушка оставила вопрос без внимания, зато в ленте разгорелась целая словесная баталия.

«Мне кажется- этот пост это и означает», «С чего вы взяли что она подала на развод? Курбан сам подал на развод», «Ксюш встретишь еще свое счастье», «Все к лучшему, «Ксюшечка, держись», «Наверно Ксюша навсегда рассталась с мужем», «Жаль и не верю, дай Бог, всё образуется», «Хорошо что курбана выкинула из жизни», «Одни страдания. «Посмотри на меня , посмотри вот какая я красавишна, кого ты потерял» ну, чисто по женски все прям», — пишут фолловеры.

В комментариях у Курбана – тоже жарко. В основном мужчину просят помириться с женой. Потому что после распада семьи проиграют все, но больше всего – дети. Их у Омарова и Бородиной двое – общая Теона и дочь теледивы от первого брака Маруся.

«Миритесь!!!! Из за ваших разборок детки страдают», «Мы за мир, давайте миритесь с Ксюшей. Ну невозможно вас по раздельности представить», «Переживаю за их ссору как за себя!Дай Бог чтоб помирились», «Не тратьте время на ссоры и обиды. Его потом не вернешь. Будте счастливы!», «Детям очень тяжело во время размолвок и ссор родителей», «Да вам то откуда всем знать что там произошло, и почему именно он должен идти мириться! Если не знаете всей ситуации, не фиг принимать только одну сторону, а так как никто не знает что там произошло, и это вполне нормально, то давайте не будем уже взрослому человеку указывать что и как он должен делать! Курбан, как бы все в вашей жизни не сложилось ,будьте счастливы», — пестрят комментарии Омарова.

Напомним, Курбан Омаров стал вторым мужем Ксении Бородиной. 3 июля они могли бы отметить шестилетие брака. После того, как пара начала жить раздельно, Омарова «поймали» в ресторане в компании с экс-звездой «Дома-2» Татой Блюменкранц, а также увидели на кадрах у другой красотки из телестройки – Леры Фрост.

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