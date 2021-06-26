Валерия в черном корсете и юбке-пачке цвета экрю вышла на сцену с Олегом Газмановым

В столице жарко и в прямом, и в переносном смысле. Одноименный музыкальный фестиваль в «Крокус Сити Холле» продолжается, и в третий день мероприятия вновь на сцену вышли десятки знаменитостей, чтобы порадовать телезрителей – из-за пандемии коронавируса премия идет в телеформате.

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В третий день фестиваля на сцену вышли как еще не участвовавшие в нынешней «Жаре» певцы и музыканты, так и уже выступавшие знаменитости. Среди них – Валерия. Знаменитость выходила на сцену несколько раз, как соло, так и дуэтом с Олегом Газмановым.

Артистка сменила массу нарядов, сначала выйдя на красную дорожку в оригинальном костюме из денима с пэтчворком из цветочной ткани, а затем – в черном корсете поверх белой блузки и с пышной юбкой-пачкой модного цвета экрю.

Кроме Валерии, в этот вечер блистали Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Алсу, Юлия Проскурякова с Игорем Николаевым, Юля Ковальчук с Алексеем Чумаковым, Согдиана и многие другие.

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