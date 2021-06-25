«Счастливый день»: Оля Рапунцель и Дима Дмитренко получили ключи от своей «евротрешки» в Москве

Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко поделились радостной новостью в микроблоге. Пара получила ключи от своей «евротрешки» и совсем скоро вместе с двумя дочками переедет из съемной квартиры в собственное жилище.

«Сегодня у нас счастливый день, мы получили ключи от своей квартиры. Вот сейчас вы можете нас поздравить», — написала Оля Рапунцель на своей страничке в соцсети.

Экс-участница «Дома-2» добавила, что рыдает от счастья и осознания того, чтобы сбылась их с мужем давняя мечта.

«Мы купили квартиру «евротрешку» в Москве с большой кухней, как я и мечтала. У дочек будет своя комната. Я реву, мне не верится. Осталось обустроить наше гнездышко и жить в свое удовольствие и растить наших деток», — призналась Ольга Рапунцель.

Ранее экс-участница «Дома-2» уже рассказывала, что они с мужем приобрели квартиру уже с отделкой. Микрорайон, где будут жить Ольга и Дима с дочками, очень уютный, зеленый и с развитой инфраструктурой.

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