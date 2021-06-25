Сама грация: Орбакайте в воздушном черном платье в пол зажигательно выступила на «Жаре»

Кристина Орбакайте не частый гость на светских раутах. Большую часть времени она проводит с семьей в США. Однако певица несколько раз в год возвращается на родину. Она играет в театре, дает концерты, а также видится с родными и друзьями.

Не так давно артистка с размахом отметила свое 50-летие. Даже Алла Пугачева и Максим Галкин веселились на ее торжестве. А позже муж Примадонны отметил уже свой день рождения, на котором танцевала и пела Кристина.

После таких насыщенных дней певица некоторое время не появлялась на публике. Но 25 июня она приехала на фестиваль «Жара», который уже в пятый раз организовал Эмин Агаларов.

Певица не стала дефилировать по красной дорожке. Она приехала уже к началу концерта, когда в «Крокус Сити Холл» собралось уже много ее коллег: Игорь Николаев, Наталья Подольская, Валерия, Юлия Проскурякова и другие известные персоны.

На сцену Орбакайте вышла в воздушном черном платье в пол из органзы и принтом в виде звездочек. Наряд дополнил серебристый пояс, который подчеркнул ее талию. В этом обарзе она выглядела еще выше и стройнее.

Вместе с Николаевым Кристина исполнила песню «Поговорим». Она зажигательно выступила, ритмично двигаясь и танцуя. Публика, которой было не много из-за ограничений и пандемии, тепло встретила звезду.

Позже Орбакайте снова вышла на сцену уже в мини-платье и исполнила свой новый хит. Она снова заставила всех танцевать. Напомним, что фестиваль продлиться до 27 июня, но без зрителей.

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