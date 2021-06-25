Струящаяся ткань: Татьяна Буланова в облегающем белом платье запечатлелась с Андреем Малаховым

Известная певица Ирина Понаровская поделилась в своем микроблоге снимком, сделанным в студии субботней программы телеканала «Россия» «Привет, Андрей!». В

кадре звезда прошлых лет запечатлена в пудровом жакете и юбке из фатина. Рядом с Ириной Понаровской ведущий шоу Андрей Малахов и певица Татьяна Буланова. 52-летняя вокалистка облачена в белое платье, облегающее ее фигуру.

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«Вновь ограничения и запреты. А так хочется почаще видеться с любимым зрителем. Скоро вновь я в программе у Андрея Малахова. Самый верный и порядочный. Будет посвящено Татьяне Булановой», — написала под фото Ирина Понаровская.

Образы певиц впечатлили пользователей. Булановой и Понаровской делают комплименты, утверждая, что Малахову повезло оказаться в обществе столь прекрасных дам.

«Красотки, девочки, так держать!», «Ирочка, как приятно, что вы тоже любите Таню Буланову! Вы, Ира, мой кумир с детства! А потом я на Таню переключился! Но вас я любить я не перестаю!», «Таня поправилась. Дама в теле», «Какой мужчина и с какими дамами – вау!» — высказываются в Сети.

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