С короткой стрижкой: похудевшая Анна Михалкова предстала в купальнике во время прогулки на яхте

Звезда сериала «Обычная женщина», 47-летняя Анна Михалкова устроила себе каникулы. В микроблоге актриса уже поделилась первыми снимками с отдыха. Она запечатлелась во время прогулки на яхте. На одном из фото предстала семилетняя дочка Анны Лида.

«Выходной для девочек», — подписала кадры знаменитость.

Анна Михалкова не стала указывать, в каком месте она столь прекрасно проводит время. Но можно предположить, что звезда находится в Греции. Кто-то из знакомых спросил у Анны в комментариях, как им отдыхается, и та ответила, что здесь пока еще немного людей.

«Прекрасно! Очень жарко, людей пока мало, красиво безумно!» — написала Михалкова в комментариях.

Добавим, что в кадре Анна предстала не в полный рост, но скорее всего, она облачена в купальник цвета индиго. У Михалковой, что не очень привычно, короткая стрижка. Либо она так подобрала волосы, что создается ощущение смены имиджа. Подписчики актрисы, впрочем, обратили внимание только на то, как заметно похудела она за последнее время. И просят ее перестать это делать.

«А куда подевались эти милые щечки?», «Анечка, загляденье!», «А мне очень нравится немного полнее, изюмка! Но, если вам комфортнее так, только – за! Всех благ», «Очень сильно похудели, Аня. Мы вами восхищаемся как актрисой и как женщиной. Вы прекрасны, только дальше не худейте, пожалуйста», — высказываются в Сети.

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