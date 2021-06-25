Лера Фрост и Курбан Омаров засветились на одном мероприятии на фоне развода мужчины с Ксенией Бородиной

В эту пятницу, 25 июня, стало понятно, что мира в паре Ксении Бородиной и Курбана Омарова уже не будет. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» подала на развод с мужем. Каждый из супругов сейчас живет своей жизнью.

Интересно, что Курбан Омаров на фоне слухов о разладе в семье и новостей о разводе посетил то же самое мероприятия, что экс-участница «Дома-2» Лера Фрост, с которой мужчину уже видели на днях на квартирнике.

На этот раз Лера и Курбан посетили поединок бойцов ММА. И Фрост, и Омаров поделились в сторис Instagram видео, глядя на которое, не остается никаких сомнений в том, что они находятся в одной и той же локации – столичном киноцентре «Октябрь», где в этот вечер разворачиваются события. В одном из роликов Лера даже засветила своего таинственного спутника, правда, решив не рассекречивать его.

Стоит напомнить, что Лера Фрост в числе первых представителей селебрити подтвердила разлад в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Девушка дала понять, что считает виноватой в разрыве ведущую «Дома-2». По ее словам Ксения слишком ревнива, и Курбан устал мириться с этим.

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