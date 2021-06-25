«Как в цирке»: Виктория Боня высказалась о возможном разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Новость о том, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина подала заявление на развод с Курбаном Омаровым, спровоцировала скандал в Сети. Пользователи горячо обсуждают крах звездной семьи и решают, кто же больше виноват в том, что брак сохранить не удалось, — Ксения или Курбан.

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Свои «пять копеек» решила вставить и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня. Модель и телеведущая, сама не сумевшая сохранить семейные отношения с миллионером Алексом Смерфитом, назвала происходящее в паре Бородиной и Омарова цирком.

«Выскочат замуж, поиграют в семью и разбегаются со скандалом и неуважительным отношением к друг другу… Как в цирке», — такой комментарий оставила Вика Боня в соцсети.

Напомним, о том, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова наметились перемены не к лучшему, стало очевидным некоторое время назад. Пара перестала публиковать совместные снимки и видео в соцсети.

Бородина одна выходит в свет и намекает, что у нее сейчас трудный период. Омарова при этом видят в компании бывших участниц «Дома-2» Леры Фрост и Таты Блюменкранц.

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