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«Олечка молодец»: Бузова подарила самой себе сережки с бриллиантами Van Cleef & Arpels за 2 млн рублей

Поющая телеведущая похвасталась новым украшением.

«Олечка молодец»: Бузова подарила самой себе сережки с бриллиантами Van Cleef & Arpels за 2 млн рублей
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова показала в сторис Instagram, чем побаловала себя в эту пятницу, которая стала для нее очень напряженной. Теледива рассказывала, что ей предстоит много дел, и решила, видимо, за это вознаградить себя дорогим подарком.

В сторис микроблога звезда показала пусеты известного ювелирного дома Van Cleef & Arpels с бриллиантами. Цена на почти такие же указана на сайте производителя, она составляет примерно 2 млн рублей. Пусеты крошечные, но при этом элегантные.

«А еще самые лучшие подарки делают мои подруги и я сама себе, —говорит Ольга Бузова за кадром. — Взяла себе таки Van Cleef с бриллиантами. Просто нереальные. Вы только посмотрите, как они блестят на солнышке. Какие они аккуратные, элегантные — подо все».

Звезда выразила самой себе благодарность за приобретение. И уточнила, что наденет пусеты чуть позже, так как со шляпкой-федорой и шортами бриллианты явно не сочетаются.

Ольга Бузова пополнила копилку бриллиантов
Ольга Бузова пополнила копилку бриллиантов. Фото: instagram.com/buzova86/

«Олечка молодец. Спасибо, Олечка, что так любишь Олечку. Прямо сразу бы нацепила, но они мне сейчас не подходят», — объяснила Бузова.

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