Обнажила идеальную спину: Подольская вслед за Чиповской предстала в платье с вырезом в виде сердца

В столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» в эти дни проходит музыкальный фестиваль «Жара». Из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса мероприятие проводится без участия зрителей, концерты идут в телевизионном формате.

Что, впрочем, не мешает принимающим в нем участие звездам представать на красной дорожке во всей красе. Фестиваль «Жара» — это место, где знаменитости блещут не только своими вокальными талантами, но и роскошными образами.

Так, певица Наталья Подольская пришла на второй день работы фестиваля в дерзком мини. Вокалистка и мама двух мальчиков выбрала маленькое черное платье с сюрпризом.

Когда звезда повернулась к камерам спиной, стало понятно, что наряд у нее не так уж и прост, как могло показаться на первый взгляд. Главная фишечка маленького черного платья Натальи Подольской — вырез на спине. Он не обычный, а в виде сердца, по краям украшенного стразами.

Между тем певица не первая знаменитость, которая вышла в свет в этом наряде. Ранее точно в таком же платье на публике появлялась актриса Анна Чиповская. Она надела платье с вырезом в виде сердца на светскую премьеру фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?»

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