«Света мне лицо разбила!»: Макеева и бывшая жена ее мужа подрались за кулисами

Актриса Анастасия Макеева стала законной женой бизнесмена Романа Малькова в конце мая. Познакомились они в прошлом году на даче у звезды, а уже в начале марта она получила статус невесты. В Словении, где Роман жил до этого, у него остались экс-жена Светлана и четверо детей.

Правда, старший сын, 16-летний Андрей, уже живет с отцом и мачехой в Москве. Впервые за много месяцев все вместе они встретились в студии программы «Пусть говорят».

Светлана пыталась доказать, что Роман не содержит детей, родители Романа обвинили бывшую невестку в обмане, заверив, что о разводе речь шла задолго до появления в жизни их сына знаменитой актрисы. После долгих разбирательств в студии Светлана и Анастасия начали выяснять отношения за кулисами.

«Ну, что, Свет? Как заработанные деньги на чести детей? Расскажи. Давай поговорим теперь без камер», — обратилась Макеева к бывшей жене Малькова.

На что Малькова достала телефон и начала вести видеозапись.

«Смотрите, Анастасия снимает», — сказала Светлана. «Мы, смотрите, очно встретились. Как интересно!» — отметила Макеева, после чего началась настоящая схватка.

«Она меня ударила! Света мне лицо разбила!» — прокричала Макеева после этого.

Добавим, в студии Светлана Малькова утверждала, что Роман не платит алименты в размере 75 тысяч рублей.

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