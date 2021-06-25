«Настя ходит по мужским рукам»: Соседов нелестно высказался о Макеевой

В конце мая актриса Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Избранником 39-летней звезды театра стал 37-летний бизнесмен Роман Мальков. Влюбленные сыграли свадьбу в Крыму, а также заключили церковный брак, что говорит о серьезности их намерений. Однако музыкальный критик Сергей Соседов считает, что этот союз продержится недолго.

«Я думаю, что история закончится, потому что Настя Макеева не первый раз замужем. У нее были известные мужья, а это просто очередная игрушка. Потом у нее будет шестой, седьмой, десятый муж. Потому что Настя уже и так ходит по мужским рукам», — сказал Соседов в студии программы «Прямой эфир».

Напомним, Макеева и Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. В начале марта 2021-го бизнесмен сделал ей предложение на сцене театра.

Смотрите также: