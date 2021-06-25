«Зачем обманываешь?»: мама мужа Макеевой обратилась к экс-невестке

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами в конце мая. С предыдущей женой Светланой бизнесмен развелся несколько месяцев назад. Теперь, по словам Светланы, бывший муж не содержит их общих детей. В студии программы «Прямой эфир» мама Романа — Ирина Малькова — рассказала о том, что Светлана еще в 2019 году говорила о разводе.

«Мы желаем тебе счастья, но зачем ты обманываешь? Света в 2019 году написала сообщение о том, что мы разводимся. Брак существовал только для того, чтобы получить ВНЖ. Она много чего писала, писала на почту, оскорбляла. Много лет кричала, что он мне не нужен, что мы живем как соседи», — сказала Ирина Малькова.

Добавим, что старший сын Светланы и Романа, 16-летний Андрей, переехал жить к отцу и Анастасии в Москву. С актрисой у него сложились дружеские отношения.

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