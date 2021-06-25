«Сладкие мои ножечки»: Кети Топурия понежничала с маленьким сыном

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия поделилась в сторис Instagram невероятно трогательным видео. В кадре звезда запечатлела, как нежничает с маленьким сыном, пятимесячным Адамом. Малыш лежит в коляске, видны его подгузники и пухленькая ножка. Кети Топурия нежно трогает сына, который в это время, вероятно, сладко спит. Звездная мама шепчет ласковые слова.

«Сладкие мои ножечки», — еле слышно говорит Кети Топурия.

Напомним, маленький Адам родился 21 января и стал вторым ребенком певицы. У Кети есть старшая дочка Оливия, появившаяся в браке Топурии с первым мужем Львом Гейхманом. На днях солистка «А-Студио» с размахом отпраздновала шестилетии Оливии в родной для себя Грузии.

С отцом Адама, Львом Деньговым, Кети Топурия познакомилась через некоторое время после развода с Гейхманом.

Певицу вместе с коллективом «А-Студио» пригласили выступить на вечеринке по случаю дня рождения Деньгова. А после виновник торжества заглянул со своим сыном в гримерку к Кети — мальчик мечтал сфотографироваться со звездой. С того момента они больше не расставались.

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