«На моем пальце кольцо»: Алена Рапунцель выходит замуж

Алена Рапунцель ликует от счастья. Наконец-то она станет не только счастливой мамой, но и женой. Бойфренд экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», танцор Илья Семин сделал Алене предложение.

Пара сейчас находится в родном городе Рапунцель Владивостоке, и все произошло именно там. Девушка поделилась в Instagram видео, на котором запечатлен прекрасный момент. Все было очень романтично — ночь, катер у причала, на нем двое, шум волн и саксофон.

«Дорогая, мы с тобой уже почти год. С каждым днем я все больше понимаю, что с тобой хочу встретить старость, родить детей», — произнес Илья Семен.

Затем молодой человек опустился на одно колено и протянул колечко визжащей от счастья Алене Рапунцель.

«Говори: «Да», — подсказал он девушке.

Илья надел Алене на пальчик помолвочное кольцо, и они закружились в танце под мелодию Игоря Крутого «Я люблю тебя до слез», которую красиво исполнил саксофонист.

Под этим видео Алена Рапунцель призналась, что она очень счастлива.

«Ровно 10 месяцев назад мы встретили друг друга и даже подумать не могли, что так сильно возможно любить. А сейчас на моем пальце кольцо. Я счастлива, я люблю и любима», — написала экс-участница «Дома-2».

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