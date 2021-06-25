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«Эротики вам в ленту»: Чехова вслед за Николаевой обнажилась в пенной ванне

Телеведущая поделилась кадрами в своем Instagram.

«Эротики вам в ленту»: Чехова вслед за Николаевой обнажилась в пенной ванне
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

На днях ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева поделилась в своем Instagram провокационным фото. Обнаженная блондинка позировала в пенной ванне. Теперь же ее примеру последовала другая телеведущая, Анфиса Чехова. С фанатами она поделилась кадрами с большой фотосессии, в рамках которой позировала в нижнем белье в постели, а также в пенной ванне с бокалом шампанского.

«Эротики вам в ленту», — подписала Чехова.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Скриншот: instagram.com/achekhova

Фанаты начали бурно обсуждать увиденное.

«Куда нормальные мужики смотрят? Такая дама и свободна! Не люблю, когда пошло и вульгарно, а здесь красиво! Никакой пошлости не виду, молодая и красивая!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что после развода с Гурамом Баблишвили, Чехова не говорит о своей личной жизни.

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