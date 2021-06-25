«Мамочка в превосходной форме»: Шубская подчеркнула стройную фигуру платьем женственного силуэта

27-летняя модель, младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская – дважды мама. Она подарила мужу Александру Овечкину сыновей с разницей в один год. Старшему наследнику Сереже идет третий год, младшему Илье – второй. Девушка с мужем очень часто проводят время вместе – насколько позволяет плотный график хоккеиста.

Накануне все семейство появилось на прогулке на одной из улиц Майами. Для выхода в люди молодая мамочка облачилась в летнее платье по фигуре с оригинальным принтом. Стилист Анастасия Стар оценила аутфит модели.

«Начнем с того, что Анастасия Шубская — мамочка в превосходной физической форме. Такую фигуру хочется подчеркивать приталенными обтягивающими силуэтами, что она и сделала в этом комплекте. Платье с арт-принтом, серебряная сумочка и минималистичные босоножки в цвет. Дополнила Анастасия образ миниатюрными украшениями. В целом образ мне нравится. Чистый, понятный, элегантный, женственный и грациозный. Такой комплект к лицу молодой маме».

Особенное внимание модный эксперт уделила обуви девушки. На ней босоножки трендового минималистичного стиля. Такая обувь актуальна и вполне может стать базой в гардеробе любой модницы.

«Единственное, что меня смущает, — это удобство комплекта. Высокий каблук, узкое платье, маленькая сумка. Комфортно ли Анастасии гулять с двумя детками в таком виде? Думаю, этот образ подойдет больше для вечернего выхода нежели для семейного выхода. Но это личные предпочтения каждого!», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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