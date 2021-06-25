«Не показывай детям свои истерики. Ты ломаешь их психику»: сестра Гуфа ответила на обвинения Айзы

Ольга Долматова обозначила свою позицию в скандале своего брата и его бывшей жены.

Очередная попытка воссоединения рэпера Гуфа и его бывшей жены Айзы, оставившей себе фамилию мужа, Долматова, переросла в крупный скандал со взаимными обвинениями, в который оказались втянуты не только новая девушка артиста Юлия Королева, но и его сестра Ольга.

В своем «крике души» в Instagram обманутая Айза наговорила много нелицеприятных вещей о родственнице бывшего мужа. Якобы последняя заняла у нее и не отдала крупную сумму денег.

Ольга не стала молчать и написала большой пост в Instagram, чтобы ответить на все высказывания Айзы.

«Зря ты затеяла всю эту грязь. Я всегда была за мир во всем мире и никогда не лезла. Но наверное и мне пора сказать, — написала сестра Гуфа. — Никогда не понимала, почему тебе не живется спокойно? Зачем тебе нужно было это вранье в исповеди? Ах да, прости, деньги же решают все. А, тем более, такие деньги, я прекрасно знаю кто и сколько тебе за это заплатил».

Ольга заявила, что Айза забыла, что такое уважение и достоинство. Она упрекнула бывшую сноху в том, что та на всю страну оскорбила новую возлюбленную Гуфа, хотя эта девушка ничего плохо Долматовой не сделала.

По поводу долга сестра рэпера отметила, что приняла от Айзы 40 тысяч рублей, когда вытаскивала брата из передряги в Тайланде. Ольга предложила вернуть эту сумму (явно невеликую для столичных блогеров), чтобы все были в расчете.

А, что касается детей, то женщина заявила, что все четверо ее наследников живут с ней, и она обеспечивает их сама, без мужчины.

«Мне очень жаль Сэма (сын Айзы и Гуфа. — Прим. авт.) в этой ситуации. Не потому, что я выложила сториз, где тебя посылают, а потому что ты его втянула во все это. Дам тебе совет от многодетной матери: не показывай детям свои слезы, свои истерики и свои нервные срывы. Ты ломаешь их психику. Это отвратительно», — констатировала Ольга Долматова.

В конце поста она отметила, что Айзе нужна помощь врача и даже предложила помочь с этим.

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