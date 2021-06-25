«Нам коктейль, как у Седоковой»: экс-«ВИА Гра» в платье с бомбическим декольте насладилась горячительным

Анна Седокова вышла замуж в третий раз прошлой осенью. С баскетболистом Янисом Тиммой, который младше ее на десять лет, певица встречалась на протяжении года. После свадьбы артистка выпустила новую книгу, активно взялась за продвижение собственного бренда одежды и не забывает о сольной карьере. На днях она выпустила новый альбом. На открытии музыкального фестиваля «Жара» Анна в бомбическом платье появилась вместе с мужем. После торжественного шествия по красной дорожке ей предложили отведать коктейль. Собравшимся стало интересно, что же смешали в стакане специально для Седоковой.

«Нам коктейль, как у Седоковой», — цитирует гостей фестиваля «Комсомольская правда».

Оказалось, что напиток состоял из водки, ананасового сока и льда. Правда, допивать его Анна не стала. А вот Янис на мероприятии пил только воду.

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