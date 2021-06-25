По-домашнему уютно: Климова в сливочных слаксах и оливковом джемпере предстала в особняке с детьми

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» провела уикенд в компании младших наследников — сыновей Матвея и Корнея, а также дочки Беллы.

Екатерина Климова дома проводит не так много времени. Однако из-за пандемии у нее появилась такая возможность. Съемки, интервью, театр, гастроли и репетиции отнимают у экс-возлюбленной Гелы Месхи много времени. Справляться с детьми актрисе из исторической теленовеллы «Бедная Настя» помогают нянечки и бабушки. Всего у Екатерины четверо наследников. Старшая — 19-летняя Елизавета — уже самостоятельная, она учится в МГУ на факультете журналистики. Матвей и Корней — в Ломоносовской школе. Ну а пятилетняя Белла увлекается танцами.

В загородном особняке Екатерина Климова позировала с младшими наследниками — сыновьями и дочкой от Гелы Месхи. Даже в домашней обстановке актриса выглядит стильно и эффектно. Она отдала предпочтение сливочным слаксам и оливковому джемперу. Ко всему прочему, уютный образ дополнили тапочки с квадратным носом. А пышные каштановые локоны актриса оставила распушенными.

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