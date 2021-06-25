«Ангел мой»: 43-летняя Пегова в коротком сарафане отдохнула с дочкой на территории музея-усадьбы

В свои 43 года Ирина Пегова продолжает активно сниматься в кино и играть в театре. Но лето — это то самое время, когда актриса проводит теплые деньки с семьей. Обычно звезда отдыхает в Нижегородской области, в родном городе Выкса. Тут у мамы артистки — Веры Александровны — есть свой дом, сад и огород. Пегова в отпуске помогает близким поливать саженцы в теплицах, моет дома окна, готовит — иными словами ведет совершенно не звездный образ жизни.

Однако июньские каникулы Ирина вместе с дочкой Таней, судя по геолокации актрисы в микроблоге, проводит в Псковской области. Так, Пегова с наследницей побывали в музее-усадьбе «Тригорское». Для мини-путешествия дочка актрисы выбрала зеленое платье с длиной макси и белым кружевом на рукавчиках-крылышках. Летний наряд оверсайз дополнил кокетливый принт с мелкими цветочками. В Instagram-карусели Ирина Пегова поделилась фотоотчетом своей поездки.

На одной из снимков актриса похвасталась своим луком. Если дочка Пеговой оделась по-скромному в длинное платье, то Ирина покрасовалась в коротеньком сарафане, сделав акцент на стройных ножках.

«Ангел мой», — подписала снимки с дочерью актриса.

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