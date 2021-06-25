Без символа любви: Элджей пришел поддержать Ивлееву, но не надел обручальное кольцо

Накануне ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева представила свой видеовлог «Блогеры и дороги». В кинотеатр «Октябрь», где и состоялась премьера, пришли многие звезды, в том числе и ее муж Элджей. Он принес скромный букет цветов, однако внимательные фанаты заметили, что обручального кольца на безымянном пальце рэпера нет.

Слухи о том, что пара на грани развода, появились еще весной. Тогда фанаты предполагали, что музыкант изменил блондинке с ее лучшей подругой и соведущей по «Решке» Юлией Коваль. Причиной послужило еще и то, что Ивлеева резко прекратила дружбу с телеведущей. Однако позже стало известно, что Настя и Алексей решили пожить отдельно друг от друга. Узенюк съехал из дома, который пара купила в прошлом году, в съемную квартиру.

На днях стало известно, что вся правда о нынешних отношениях Ивлеевой и Элджея станет известна совсем скоро. Рэпер готовит новый трек, где ответит на все вопросы публики.

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