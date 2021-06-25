«Черная или белая?»: Татьяна Навка с лебединым гримом покрасовалась перед камерой

Фигуристка Татьяна Навка давно завершила спортивную карьеру. Но со льдом не попрощалась, и по сей день выходит на арену, радуя поклонников постановками различных сказок. Например, она играет роль Людмилы в шоу «Руслан и Людмила», лебедя — в «Лебедином озере», Малефисенту — в «Спящей красавице» и продолжает ставить все новые мюзиклы с привлечением звезд фигурного катания.

Сейчас Навка готовится выступать в Сочи. Здесь труппа фигуристов представит зрителям обновленную постановку «Руслана и Людмилы», в которой задействована юная Алина Загитова.

Не забыли артисты и про «Лебединое озеро», Татьяна Навка во время подготовки к выступлению запечатлела себя в гриме лебедя и обратилась к подписчикам микроблога:

«Черная или белая? Вот в чем вопрос. А вам как больше нравится?» — спросила девушка.

Фолловеры прокомментировали видео Навки. И мнения разделились: кому-то образ Одетты больше по душе, а кто-то видит Татьяну Одиллией.

«Обе хороши, не сомневайтесь», «Черный», «Белый!», «Белый. Вы очень нежная для черного», «С черными перышками красивее, глаза приобретают очень трогательное выражение. А белые сами по себе красивые», «Красоточка!» — написали в комментариях.

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