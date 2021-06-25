«Шикарная»: 67-летняя Успенская в секси-образе впечатлила фанатов

Накануне в Москве начался музыкальный фестиваль «Жара» с участием многих артистов. Однако во второй день мероприятия организаторы были вынуждены перевести его в закрытый режим из-за пандемии коронавируса. Артисты выступать будут, но в пустом зале. В числе звезд была и Любовь Успенская. 67-летняя артистка примерила дерзкий образ, надев ботфорты, шорты и топ на бретелях. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Красавица! Шикарная! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что недавно к Успенской вернулась ее дочь Татьяна Плаксина. Некоторое время она жила в США. На днях девушка перенесла пластическую операцию и, по заверениям «королевы шансона», скоро начнет петь.

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