«Она уже сделала свой выбор»: Катя Лель рассказала, кем намерена стать ее 12-летняя дочь

Знаменитая певица Катя Лель приняла участие в авторском проекте «Загугли звезду», который выходит еженедельно на нашем сайте. Это проект, где знаменитости лично отвечают на популярные вопросы, которые вводят в поисковики пользователи Сети. За время существования формата участие в нем приняли десятки звезд эстрады, кино и театра — Стас Михайлов, Доминик Джокер, Анита Цой, Наталья Подольская, Дмитрий Романов и другие.

Катя Лель рассказала, что с детства мечтала стать звездой, глядя на Аллу Пугачеву и Софию Ротару. Вспомнила, как познакомилась со своим мужем Игорем Кузнецовым, рассказала о дочери Эмилии, которая появилась у них через год после свадьбы.

Девочка буквально с двух лет решила, что будет петь как мама. И родители никак не стали влиять на ее выбор.

«Когда она приняла решение пойти в музыкальную школу, я сказала: «Если хочешь туда идти, то иди. Но это очень трудно».

Мы с сестрой учились на фортепиано и вспоминали, что когда все гуляют и ходят в кино, мы занимались по несколько часов в день. И я говорю мужу: «Я не хочу, чтобы наш ребенок столько времени проводил за инструментом». Но она уже сделала свой выбор и имеет на него право», — заметила Катя Лель.

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