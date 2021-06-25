Задорная улыбка Аллы: Орбакайте в гусарском мундире и Пугачева в летящем шифоне позировали на вечеринке

Судя по всему, на празднике был установлен определенный дресс-код. Все дамы были в светлых нарядах.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появилось ее памятное фото, на котором она позирует со старшей дочерью. Судя по всему, певицы отметились на одной из вечеринок с определенным дресс-кодом. Так как все дамы пришли на праздник в нарядах светлых оттенков — преимущественно молочных тонов. Так, жена шоумена Максима Галкина облачилась в струящуюся шифоновую тунику с широким воротником-лодочкой, подчеркивающим красивую линию декольте артистки и ее гладкую лебединую шею.

Кристина Орбакайте проявила свою изобретательность, облачившись в гусарский мундир с «золотой» вышивкой. Изюминкой образа стали джинсы с лампасами в виде мелкой бахромы. Свои белокурые локоны певица уложила крупными волнами. А примадонна отдала предпочтение прямым локонам и пышной челке.

Ранее свой день рождения отметил муж примадонны — шоумен Максим Галкин. Свое 45-летие он отпраздновал в кругу близких друзей и именитых гостей. Но первыми телеведущего поздравили его дети — семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Они сочинили для отца песню, исполнив ее в дуэте. Из дома в сад к семье вышла и примадонна. Она расцеловала мужа, не скрывая чувств к нему.

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