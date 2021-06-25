«А я и есть ваш мармеладный?»: Катя Лель – о знакомстве с мужем

На календаре – конец недели, а это значит, что на сайте портала Teleprogramma.pro – новый выпуск «Загугли звезду» — авторского проекта с участием звезд. Здесь селебрити отвечают на вопросы пользователей Сети, которые часто можно встретить в поисковой строке, если попробовать ввести имя той или иной знаменитости.

На сей раз о себе рассказать решилась Катя Лель, исполнительница хитов «Мой мармеладный», «Долетай» и многих других, которые в нулевые запали в душу многим поклонникам. Звезда разоткровенничалась о личном — как она познакомилась со своим мужем.

«Когда Игорь спросил: «Скажите, пожалуйста, я и есть ваш мармеладный?», я возмутилась про себя: «Кто это произнес, так смело и решительно?». Да еще и добавил: «А можно, я им буду?»

Во время знакомства с Игорем Кузнецовым, за которого Лель вышла замуж в 2008 году, певица сразу поняла, что это ее человек. В 2009 году у них родилась дочь Эмилия.

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