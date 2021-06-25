«Всегда мечтала»: Алеся Кафельникова подтвердила беременность от бывшего жениха Светланы Ходченковой

Месяц назад дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Георгия Петришина. Сообщить об этом девушка решила намеком — разместив свадебный букет.

А вот о своем интересном положении Кафельникова заявила «громче». Будущая мама рассекретила беременность в микроблоге, дав понять, что сейчас у нее идет 31-я неделя — это уже семь месяцев.

«Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой, и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему это сказала: «От таких, как ты, нужно срочно рожать», — призналась девушка.

Модель добавила, что ей очень повезло с мужем. В нем, по признанию Кафельниковой, есть все, о чем можно было только мечтать.

Отметим, что Евгений Петришин некоторое время был официальным женихом актрисы Светланы Ходченковой. Спустя четыре года отношений с красоткой, в 2015 году, бизнесмен вышел на сцену театра и встал на колено, прося руки и сердца возлюбленной. Но свадьба у статного жениха состоялась с более юной Алесей Кафельниковой.

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