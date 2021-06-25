«Спасибо за платье, Валечка!»: 72-летняя Пугачева публично поблагодарила Юдашкина за праздничный наряд

72-летняя Алла Пугачева редко выходит в свет или принимает участие в официальных мероприятиях. По завершении карьеры легендарная артистка посвятила себя семье – мужу Максиму Галкину и двум деткам, семилетним Лизе и Гарри. Честь увидеть Примадонну лично выпадает давним друзьям и коллегам Аллы Борисовны или, что редкость, — на дружеских вечерах и памятных концертах.

Поводом для недавнего появления Примадонны перед публикой стал юбилей Максима Галкина. Мужу артистки исполнилось 45 лет, и отметить день рождения шоумен решил с грандиозным масштабом. Среди гостей – весь свет отечественного шоу-бизнеса. И для празднества Пугачева продумала свой образ до мелочей, отдав предпочтение платью от Валентина Юдашкина.

Российский кутюрье с мировой известностью, Валентин Юдашкин давно создает для Примадонны наряды. И в этот раз модельер вновь порадовал свою музу женственным одеянием – струящимся платьем в пол, с нежно-розовым цветочным принтом и открытыми плечами. Изюминкой в образе стали полупрозрачные перчатки на руках Примадонны. И Алла Борисовна осталась в восторге от платья. Она публично поблагодарила Валентина Юдашкина.

«Спасибо за платье, Валечка!», — написала Пугачева Юдашкину.

Судя по комментариям многочисленных поклонников, наряд понравился не только Пугачевой. «Платье шикарное, летнее, воздушное! Вам очень идет», «Шикарное Платье!», «Платье нежное,нежное и красивое,красивое», «Какое красивое платье на АБ! Нежнятина!», «Алла Борисовна такая нежная в этом платье», — пишут некоторые люди.

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