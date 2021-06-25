По делам сердечным: выгнанный из дома муж Бородиной засветил огромный букет цветов в машине

Недавно Курбана Омарова «поймали» в ресторане с экс-звездой «Дома-2». А потом заподозрили в связи с другой участницей.

Телеведущая Ксения Бородина и ее второй муж, бизнесмен Курбан Омаров, очевидно, переживают семейный кризис. Уже неделю, если не больше, отец младшего ребенка инстадивы живет отдельно – он съехал из загородного особняка Бородиной и разместился в городской квартире, куда взял и своего сына от первого брака.

Бородина и Омаров никак не комментируют происходящее между ними. Зато вокруг них догадки и слухи только множатся. Добавляет масла в огонь и появление Курбана в аккаунте экс-звезды «Дома-2» Леры Фрост, а также обед в ресторане с другой красоткой реалити, Татой Блюменкранц.

К тому же, накануне бизнесмен запечатлел себя в машине и засветил роскошный букет нежных белых роз, который явно предназначался женщине. Только вот кому в итоге его преподнес Курбан, неизвестно – у пока еще жены Омарова в микроблоге цветы не промелькнули, обычно девушка всегда хвастается такими презентами.

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