Выгодный ракурс: Яна Кошкина в жакете с откровенным декольте показала внушительную грудь

Девушка обладает пышными формами и с удовольствием подчеркивает их соответствующими нарядами.

31-летняя звезда шоу «Однажды в России» на ТНТ, актриса Яна Кошкина – девушка очень яркая. Красотка обладает не только талантом и харизмой, но и выдающимися формами, получая массу комплиментов от поклонников. Сама Яна не прочь взбудоражить воображение воздыхателей, а потому довольно часто провоцирует их пикантными снимками в микроблоге.

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На сей раз девушка постаралась выгодно преподнести свое женственное декольте, облачившись открытый топ и жакет. С ракурсом красотка тоже не прогадала – она позировала себе для селфи, держа камеру выше своего роста, и оттуда открылся впечатляющий вид на внушительный бюст.

«Хорошенькая», «Красотка», «Сладкая девочка!», «Ты топ», «Красивая», «Ты выше всяких похвал», «Красотка роковая», — пишут восторженно некоторые.

Кстати, с недавнего времени Яна Кошкина – еще и театральная актриса. Девушка дебютировала на сцене «Театра на Малой Бронной», и худрук Константин Богомолов ввел ее в спектакль «Бесы Достоевского».

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