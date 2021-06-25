«Распустились кувшинки»: жена Юдашкина в голубом платье А-силуэта с цветочным принтом позировала у пруда

Светская львица вышла на прогулку по своей приусадебной территории.

Семья знаменитого модельера, «русского Пьера Кардена» Валентина Юдашкина давно живет за городом, в пяти километрах от Москвы в поселке Баковка. Здесь кутюрье с женой Мариной держат двухэтажный дворец-усадьбу и возделывают сад с небольшим прудом.

Настало время вслед за пионами в саду Юдашкиных распускаться и кувшинкам. Марина Юдашкина, обрадовавшись появившейся в пруду желто-розовой красоте, поспешила запечатлеть ее на память.

«Я очень рада, распустились мои кувшинки!», — сообщила Юдашкина подписчикам.

Сама бизнес-леди тоже позировала рядом с водоемом, нарядившись в летнее платье А-силуэта с цветочным принтом. Стройный стан жены кутюрье подчеркнул белый тонкий ремешок, которым подпоясалась модница.

К слову, Марина Юдашкина предпочитает для выходов в свет именно платья. Эти невероятно женственные наряды выгодно подчеркивают стройную фигуру высокой и статной светской львицы и омолаживают ее.

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