Полуночный променад: Максим Галкин показал утопающий в лунном свете сад

45-летний шоумен, телеведущий, пародист Максим Галкин построил не просто дом, а целый замок, и посадил не только одно дерево, но и разбил огромный сад на нескольких гектарах своего участка в деревне Грязь в Подмосковье.

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Роскошный сад в усадьбе Галкина и Пугачевой – это особая гордость для знаменитого хозяина. Телеведущий регулярно хвалится разными достижениями и открытиями, приучил своих детей Гарри и Лизу любить природу и знать название каждого кустика и цветка в округе, а также сам лично следит за чистотой и состоянием растущей зелени. И в любое время года, дня и ночи Галкин найдет время, чтобы просто насладиться единением с природой, в которую он вложил силы и душу.

Накануне Галкин отправился прогуляться перед сном. Как это было, он показал у себя в микроблоге.

Сквозь высокие сосны отбрасывала свой холодный белый свет полная луна. Нарисованная природой картина впечатлила Галкина, и он поспешил заснять ее на память. Проходя мимо колонн замка по открытой террасе, шоумен не отводил объектива от ночного светила. Зрелище получилось впечатляющим.

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