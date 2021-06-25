«Кайфую от такой жары»: Бородина в футболке с подплечниками и джинсовых мини-шортах вышла на прогулку

Телеведущая не стала жаловаться на изнуряющий зной, а наоборот порадовалась солнцу.

Наступившие жаркие дни в Москве для кого-то стали настоящим испытанием. Но для некоторых жителей столицы, наоборот, появился лишний повод для радости и наслаждения. И это несмотря на то, что на солнце столбик термометра поднимался до +44 градусов Цельсия.

Среди любителей зноя оказалась Ксения Бородина, ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». Девушка так и заявила у себя в микроблоге, что ее абсолютно все в погоде устраивает.

«Я кайфую от такой жары, мне нравится. Вообще. Меня все устраивает. Это лучше, чем дождь точно!», — призналась девушка.

Бородина отправилась на прогулку по жаркому солнцу. Она нарядилась в футболку с подплечниками и джинсовые шорты, подпоясавшись коричневым ремнем Gucci.

Кстати, многие звезды, которым пока не светит путешествие к морю, организовали курорт у себя дома. Например, актриса Мария Куликова позволила сыновьям принимать водные процедуры прямо из шланга, и ребята пустились обливаться и поливать друг друга. А Никита Пресняков с женой Аленой установили надувное джакузи в саду.

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