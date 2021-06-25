Сбежали от жары: Краснова с внуком Пугачевой устроили свидание в бурлящем джакузи

Невестка Орбакайте позировала на камеру в бикини с анималистичным принтом.

Установившаяся жара в столице и пригороде стала настоящим испытанием для многих знаменитостей. Многие в поисках спасения от обессиливающего зноя устремляются поближе к водоемам, а кто-то организует их у себя на приусадебном участке. Так поступили внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его жена, модель Алена Краснова.

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Не так давно молодые люди обзавелись надувным джакузи, которое планировали расположить на бывшей даче Пугачевой в Истре. И время настало. Сначала пара поразвлекалась на Истринском водохранилище, покатавшись на вейкбордах, а позже перебралась в сад.

Без воды Пресняков и Краснова продержались недолго, практически сразу же погрузившись в бурлящее и прохладное джакузи. Невестка Орбакайте поделилась кадрами из бассейна, в котором она нежится вместе с мужем.

Девушка, к слову, позировала в мини-бикини с анималистичным принтом, с удовольствием демонстрируя свою зону декольте, или, как ранее поэтично выразился историк моды Александр Васильев, «ложбинку греха».

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