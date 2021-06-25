Все внимание на декольте: Джанабаева в платье с горошком засветила наливную грудь

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева 12 апреля подарила мужу Валерию Меладзе третьего общего ребенка. На этот раз у пары родилась дочка, которую назвали Агатой. Малышке пошел третий месяц, и молодая мама постепенно возвращается к привычному ритму жизни, но в свет выходит пока ненадолго.

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Встречи с подругами для артистки, как и для любой другой новоиспеченной мамочки, — это святое. И Альбина поспешила повидаться с девушками во время обеда, посетив с ними один из московских ресторанов.

Для выхода в свет певица облачилась в черное платье с принтом «горошек». Но все внимание артистка и направила на декольте, когда снимала себя на селфи, и засветила пышную наливную грудь.

А сразу после Джанабаева приняла участие в фестивале «Жара», второй день которого ознаменовался несколькими изменениями. Сначала его объявили отмененным, затем все-таки возобновили, но с жесткими ограничениями – продолжить при пустом зале, без зрителей.

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